Bea y Rodri de 'Gran Hermano', ¿enfrentados?

Fueron una de las parejas más inesperadas de 'Gran Hermano' y ahora parecen ser una de las más asentadas. Bea y Rodri de 'GH' siguen dando muestras de su amor en público y para sus fans en 'Rodéanos' de mtmad. El docu-reality que sigue el día a día de la joven pareja ha mostrado el reciente viaje que ambos hicieron a Fuerteventura en las Islas Canarias.

Rodeados de animales, Bea y Rodri pasaron un día de "safari" en el Oasis Park de la localidad canaria y conocieron de cerca a legones, girafas y suricatos. Sin embargo, este idilio que ambos viven parece que pasa por un pequeño bache. Así lo cuenta el propio Rodri en el programa que relata su vida en pareja.

Como en cualquier noviazgo, los roces empiezan a aflorar. Bea se ha "rayado" con él porque no quiere acercarse mucho según se lamenta Rodri. "Parece que le de asco que me acerque a ella. Me aparta" explica él cuando ha notado cierta tirantez mientras comían. Una situación extraña que sin embargo la propia Bea ha negado.