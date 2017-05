La sorprendente claúsula del contrato de Paula Vázquez

Paula Vázquez será la conductora del nuevo reality show que 'Movistar+' tiene entre manos. La presentadora ya había trabajado antes en otros programas del estilo como 'La isla de los famosos' y 'Pekín Express' pero esta vez han cambiado las exigencias de Paula para encargarse del reality.

Objetora de conciencia

"Tengo una cláusula en los contratos para no hablar de la vida privada de la gente que viene a mis programas, porque no me interesa. ¿Con qué cara voy a pedir yo luego que respeten la mía? Si los participantes ceden los derechos de imagen 30 días, comentaré sus vidas durante ese período de tiempo, pero lo que se haga antes o después no me importa, y no va a venir ningún productor o director a decírmelo. Me hice objetora de conciencia del corazón", explica Paula Vázquez.

El próximo lunes, 29 de mayo, a las 22.00 horas en #0 podremos ver a la presentadora, que no ha tenido que recurrir a esos resquicios contractuales para ponerse al frente de 'El puente'. Un reality que según el director general de Zeppelin TV, la productora a cargo es muy diferente al resto: "La materia prima de reality es lo que único que tiene en común: la realidad, que en este caso muestra a 15 personas que tienen que construir un puente de 300 metros durante 30 días. A partir de ahí, todo lo demás ha sido diferente deliberadamente, como se puede comprobar en el formato y en la factura. La narrativa en El puente se acerca más a la ficción".

Sin nominaciones ni expulsiones, los propios participantes deciden quién gana la recompensa que espera en una isla a 300 metros, un margen que les obliga a construir el puente.

Esas premisas han convencido a Vázquez, apartada de la televisión durante años: "He elegido no hacer programas, como un Supervivientes en Telecinco. Lo puedo decir tranquilamente porque Raquel Sánchez Silva dijo que ella lo cogió 'porque lo rechazó Paula'", cuenta la gallega y añade: "Hay cadenas en las que no hay mujeres presentando entretenimiento, mientras hay presentadores que tienen tres o cuatro programas. No hay mujeres. ¿Eso cómo se llama? No es que me hayan ofrecido cosas deshonestas, sino que no era nada nuevo. ¿Por qué a las mujeres no nos dan un prime time o un late night? ¿Qué pasa con las tías?".