Shakira y Piqué: boda a la vista

Shakira y Gerard Piqué no paran de mandarse detalles amorosos en cuanto tienen la ocasión. Si no es él que le dedica un gol, es ella que le hace una canción de como se conocieron ( 'Me Enamoré'... ).

Esta pareja está muy enamorada y no lo para de demostrar, así lo han contado en una entrevista para un programa de la televisión italiana, en el que la presentadora le hacía la pregunta que tanto estábamos esperando: "¿para cuando la boda?".

Aún no han puesto fecha a su enlace, pero es un proyecto que los dos tendrían en mente, aunque Shakira ha demostrado tener especial interés ,de hecho pidió a la presentadora que le hiciera la pregunta sobre el compromiso al futbolista. "Me ha pedido ella misma que te pregunte por la boda", aseguraba la conductora del programa.

Hoy día, esta relación parece ir viento en popa,pues han formado una feliz familia junto a sus hijos Sasha y Milan y sus compromisos profesionales y sus viajes no les ha impedido estar juntos.

"Intento ser un gran padre, estoy con ellos mucho tiempo, juego con ellos. También intento que tomen sus propias decisiones, que sean independientes y que tengan una infancia feliz", confiesa Piqué.

El futbolista también contó cómo se conocieron la cantante y él y cómo surgió la chispa: "Tuvimos muy buena conexión. Seguimos hablando por teléfono y me dijo que cantaba en la final del Mundial. Entonces le dije que tendría que llegar a la final para volver a verla".