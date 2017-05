La princesa emiratí que esclavizaba a sus sirvientes

Había una vez una princesa de los Emiratos Árabes que vivía con sus siete hijas y un séquito de veintitrés sirvientas, a las que hacía trabajar hasta la extenuación entre insultos y sin seguro, dormir en el suelo y comer solo las sobras. Este es el cuento de terror, supuestamente verídico, que han vivido esas mujeres y que finalmente acordaron relatar a la Policía. Ocurrió durante un viaje que hicieron junto con su presunta carcelera, Sheikha Hamda al-Nahyan, de 64 años, y sus hijas a Bruselas. En concreto, al lujoso hotel Conrad, donde solían alquilar una planta completa para disfrutar de lujosas estancias periódicas. En un momento de descuido, las empleadas lograron zafarse de sus torturadoras y denunciar su esclavitud. Una corte belga acaba ahora de abrir el juicio en el que se acusa a la familia emiratí de un presunto delito de tráfico de seres humanos. El abogado de las acusadas rechaza en redondo que éstas infligieran un trato inhumano a sus sirvientes y que las mantuvieran en una situación que vulnera la legislación laboral al no tenerlas aseguradas contra accidentes y no abonarles ningún salario. «Negamos todos los hechos que se alegan. Las trabajadoras no eran empleadas de las princesas sino de una empresa que ni siquiera está siendo juzgada», ha declarado el letrado Stephen Monod. El esperado pleito ha sufrido una sonada demora por el litigio emprendido por la defensa al acusar a las fuerzas de seguridad belgas de vulnerar los derechos de las princesas, emparentadas, al parecer, con la poderosa familia real de Abu Dabi. El proceso se presenta más que interesante. No en vano, el tráfico y la esclavitud de mujeres están tolerados en los estados del golfo Pérsico. La princesa y sus hijas escucharán la sentencia el próximo 23 de junio.