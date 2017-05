Netflix cancela 'The Get Down'

Después de invertir más de 120 millones de dólares, Netflix cancela su serie 'The Get Down', un drama musical que abordaba la historia del rap y el hip-hop a finales de los años setenta y que en su estreno se convirtió en la serie más cara del mundo. La ficción, cuya primera temporada se estrenó en dos tandas el año pasado, no llegará a ver los capítulos que ya estaban previstos para su segunda entrega. Las audiencias, por debajo de las de otras producciones de menor coste, han influido en la decisión de la plataforma estadounidense de vídeo bajo demanda.