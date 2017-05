Paula Echevarría descubre sus rincones favoritos de Manhattan

Paula frente a toda la nube mediática que se ha formado a su alrededor, se muestra feliz y llena de energía positiva, en su primera entrevista en exclusiva para el número que ELLE lanzará en junio. La modelo y actriz protagonizará un shooting por las calles de Nueva York, que ha dado mucho que hablar en las redes sociales y del que por fin hay imágenes.

Con sus 40 años recién cumplidos, Paula descubre sus rincones favoritos de Manhattan, derrocha optimismo y repasa sus éxitos profesionales y los que aún quedan por llegar: a final de año la veremos en Velvet Colección y comparte su secreto para estar tan feliz "Me encuentro bien conmigo misma porque en ningún momento he traicionado mis ideales. Siempre he sido consecuente con lo que pienso".

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/UzDjKx9sVAY" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>