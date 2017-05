Paula Echevarría abre la puerta a su reconciliación con David Bustamante

La visita de Paula Echevarría a 'El Hormiguero' era muy esperada. No en vano era la primera entrevista que la modelo y actriz daba después de conocerse su ruptura con el cantante cántabro David Bustamante. Un hecho que le ha llevado a vivir unos meses duros a pesar de los cuales Paula considera que está "bien, estoy tranquila. dejo que el tiempo ponga todo en su sitio, que todo fluya...".

Precisamente por esas palabras se han disparado los rumores sobre una posible reconciliación con David Bustamante. La actriz después de asegurar que su hija, "Daniela está ajena, viviendo su infancia feliz y que su familia "está bien, todo se va poniendo en su sitio" ha dejado caer algo: "Todos estamos expectantes, hay que darle tiempo al tiempo, no hay que precipitarse ni a un lado ni al otro... no tomar decisiones anticipadas".

Por eso Pablo Motos ha tratado de echarle una mano sobre el asunto en 'El Hormiguero' al preguntarle cómo encara ella las opiniones de la prensa sobre su ruptura. Paula deja claro que ella pide "respeto y prudencia, nada más, no he pedido que no se hable de ello pero que si se habla se hable bien, con verdad". Unas palabras que han generado una sonora ovación grtiándole guapa y un beso posterior de Pablo Motos.