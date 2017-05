Eurovisión 2017: David Bisbal da apoyo a Manel Navarro tras su sonado gallo

Manel Navarro, el representante de España en el Festival de Eurovisión 2017, ha recibido la mejor crítica que podía recibir. Uno de los artistas más galardonados de nuestro país, David Bisbal, le ha brindado todo su apoyo al intérprete de "Do It For Your Lover" después de los comentarios de mal gusto que recibió tras su sonado gallo, que acabó posicionándolo en el último puesto.

"Eso le puede pasar a cualquiera y eso no debe ser un freno para su carrera. Debe cumplir su sueño y ser consciente de que ha participado en una de las plataformas musicales más importantes de Europa. Creo que se ha tomado muy bien las críticas, lo felicito por ello y ahora debe luchar para seguir adelante", ha asegurado el almeriense, según recoge Europa Press.

El que fuera concursante de 'Operación Triunfo' ha recordado algunas de las mejores experiencias de su vida. "Julio Iglesias estaba empezando cuando representó a España, y casi todos los cantantes que históricamente han participado buscaban esa oportunidad. Es bonito empezar con ese sueño", han sido las palabras de Bisbal.

El actual coach de La Voz Kids' asistió al Festival de Eurovisión en 2002 como parte del coro de Rosa López. "Eurovisión es un impulso para los artistas nuevos, es una oportunidad de oro", cuenta el almeriense, quién también deja claro que no volvería a participar en el concurso.