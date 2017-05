'Los Desayunos' de TVE dan por real un bulo del PSOE creado en la red

Sergio Martín, el presentador de 'Los Desayunos' de TVE ha caído en la trampa que las redes sociales le han tendido, y es que se ha compartido en la red una falsa noticia sobre el PSOE, algo que el presentador ha creido.

El bulo decía que José Luis Rodríguez Ibarra, una importante personalidad del partido socialista, se había dado de baja a causa del instenso proceso de primarias. Una información falsa, pues el que fuera presidente de la Junta de Extremadura continúa militando en la formación.

Aun así el periodista de TVE preguntó en directo a Adriana Lastra, una de las mayores aliadas de Pedro Sánchez y que visitó el programa en calidad de entrevistada.

"Conocíamos a primera hora la baja de Corcuera, hace un instante he leído la de Rodríguez Ibarra. ¿Le preocupa...?" dijo Martín. "¿Rodríguez Ibarra se ha dado de baja?" preguntó Lastra extrañada.

"Justo acabo de leerlo, hace un instante. Ahora confirma esa información" confiesa el presentador. "No, no. Yo eso no me lo creo" aseguraba la diputada socialista.

Al parecer, la noticia nació de la web 12minutos, especializada en crear bulos e informaciones de bromas en internet.