Bigote se enfada con Lara Álvarez y amenaza con huelga de hambre

La organización del programa y LaraÁlvarez se encuentran en el punto de mira de Bigote Arrocet, que ha mostrado su enfado y ha renunciado al premio que le correspondía.

La historia se remonta al pasado domingo, cuando Bigote se impuso en el juego de recompensa. Como premio obtendría "un desayuno completo", que se componía de "un zumo de naranja fresquito, café con leche y tostadas con mantequilla y mermelada", tal y como anunció Lara Álvarez antes de la prueba.

La sorpresa de Bigote fue que, al recibir el menú, vio que faltaban el bacon y los huevos que según él, la presentadora había prometido previamente.

"Dijo con zumo de naranja, y esto no es zumo de naranja. Dijo con huevos, con bacon y no sé qué y no sé cuántos. Eso no fue lo pactado. O sea, no fue lo que dijo, así que si no viene mañana no me lo como y punto. Para que cumplan lo que dicen".

Dicho y hecho. Lara Álvarez, que reconoció sentir "muchísima pena" al ver que sus palabras habían sido malinterpretadas, confirmó que Edmundo había "cumplido con su palabra".

"No ha desayunado y ha amenazado con hacer huelga de hambre hasta que dejemos de engañarle". Es de esperar que en la gala del jueves, Bigote escuche las palabras textuales de Lara Álvarez y dé marcha atrás en su decisión.