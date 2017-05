La rechaza por fumadora mientras él confiesa beber mucho

"No me gusta", así de tajante se ha mostrado Francisco Javier en su visita a 'First Dates' para encontrar el amor. Evidentemente se refería a la chica con la que tenía que intentar una relación al menos de amistad que desde el momento se ha visto que no iba por buen camino. Sobre todo porque él no ha estado demasiado hábil a la hora de querer ver las virtudes de su pretendienta.

Francisco Javier, de 22 años, es un malagueño que está muy seguro de sí mismo. Tan seguro que sostiene que no tiene ningún problema en hablar de él en cualquier ámbito. Incluyendo en lo que concierne al sexo. Claro que una cosa es eso y otra es que sus gustos con respecto a las mujeres no tienen porque seguir un patrón común. Por eso Sara no le ha gustado.

Pero la excusa que ha utilizado para decirle a Sara que no es su tipo es que fuma. "No podría estar con una tía que fuma" ha explicado Francisco Javier. Un hecho respetable que ha caído en saco roto cuando después ha confesado ser un adicto a beber alcohol de cada vez que sale. Palabras que no han pasado desapercibidas y que a pesar de todo han hecho que el joven pudiese tener una segunda oportunidad con Sara porque ella sí quería y él ha acabado rechazándola de nuevo.