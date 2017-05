"Me llamaron para decirme que se iban a cargar a Pedro Sánchez"

Fiel a su forma de ser y sin cortarse un pelo, Revilla, el presidente de Cantabria, ha acudido a 'El Hormiguero' para dejar claro que sigue siendo un político de ideas claras. Para ello ha conversado con Pablo Motos sobre la actualidad del país y especialmente de los últimos movimientos en el seno del PSOE.

Dejando claro que "soy de los más libres porque a mí ¿quién me va a llamar?", Miguel Ángel Revilla se ha despachado a gusto. Para empezar ha asegurado estar enfadado con el presidente del Gobierno: "Me he cabreado con Mariano (Rajoy) porque estuve con él y me creí lo que me contó de los presupuestos y cuando los vi para arreglar una cosa y no lo pone...".

No solo eso, Revilla ha contado en 'El Hormiguero' sus impresiones acerca de que Pedro Sánchez vaya a ser ahora de nuevo secretario general de los socialistas. Y ha dejado un par de titulares. Recuerda que él ha "denunciado el procedimiento que se ha utilizado para cargarse a Pedro Sánchez. te dije que habían dado orden de matarlo políticamente; a mi me llamó gente importante para decírmelo" y que por más que insistan "yo no soy del PSOE".