Una concursante de 'Supervivientes' quiere marcharse y puede abandonar hoy

La presente edición de 'Supervivientes' está resultando ser una de las más duras de todas las que se han realizado hasta la fecha, como demostró Edmundo al derrumbarse en pleno directo. El programa de supervivencia de Telecinco acumula ya varios abandonos y esta misma semana podría haber otro. Si bien es cierto que la protagonista del asunto, Gloria Camila, de momento lo descarta.

Lo que no oculta es que está triste y que no quiere seguir viviendo así su aventura. El momento de bajón que vive, pese a ser una de las favoritas para ganar, se debe sobre todo a que su novio Kiko está lejos de ella desde el pasado jueves cuando la organización de 'Supervivientes' los reubicó. Algo que a Gloria Camila le ha afectado porque tal y como explica "entré aquí porque estaba Kiko, él es mi apoyo, sin él me siento sola".

No obstante, no es la única cuestión que a Gloria Camila le preocupa. Sigue teniendo la mente en España donde está preocupada por el devenir de su familia. A pocos días de que se cumpla el aniversario de la muerte de su madre, Rocío Jurado, Gloria Camila cree que su hermano y su padre la necesitan por diversas razones fuera de 'Supervivientes'.