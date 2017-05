El comentario de Oriana Marzoli que hizo estallar a Rosa Benito en 'Supervivientes'

'Supervivientes: Tierra de Nadie' fue el escenario de la tensión vivida entre Rosa Benito y Oriana Marzoli, y es que la ex tronista consiguió sacar de quicio a la colaboradora con una pequeña interrupción que la hizo estallar.

Durante un discurso en el que Rosa mandó callar a Oriana, esta no dudó en atacarla, "¡Eres una chupa-cámaras! Siempre me manda callar porque ella se cree que es la presentadora. ¡Ya me tienes hasta aquí! Eres muy maleducada para la edad que tienes", respondió la estrella de los reality shows de Chile.

Pero el público, que aplaudía las palabras de ambas, consiguió avivar la discusión y hacer que fuera en aumento, "Ojalá llegues a mi edad y estés como estoy yo", sentenció la Benito.

Carmen Gahona llevó el buen rollo a plató

A pesar de la tensión vivida en directo durante la emisión del programa, Oriana también protagonizó uno de los momentos más divertidos de la noche. Y es que Marzoli confesó que no conocía a Carmen Gahona porque no estaba puesta "en el corazón antiguo", considerando a Gahona, así, un personaje de la prensa rosa de antaño. Al final, la mujer de Chiquetete acabó cogiendo en brazos a Oriana y acunándola como si fuera un bebé.