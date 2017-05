El cariñoso chantaje de Revilla a Pablo Motos

Quizá porque como él dice, "hay mucha gente que no tiene libertad para decir lo que piensa", Miguel Ángel Revilla se muestra tal y como es. Un tipo afable que no duda a la hora de calificar cualquier asunto según su opinión y que lleva Cantabria por bandera. No en vano es el presidente de esta región española. Por eso en su visita a 'El Hormiguero' ha vuelto a hacer gala de ello.

Aprovechando que cada vez que visita el programa deja algo de publicidad sobre su tierra, este miércoles ha rizado el rizo. Incluso Pablo Motos ha llegado a tirar el guión en pleno directo porque la espontaneidad de Miguel Ángel Revilla impide que algo pueda seguir reglas en 'El Hormiguero'.

Haciendo gala de ello, Revilla ha chantajeado al presentador de 'El Hormiguero'. Pablo Motos, que ha confesado no usar nunca pulsera y que jamás se ha puesto una, ha visto cómo Revilla le obligaba: "Si no te pones la pulsera, haces el programa sin cámaras". Una pulsera que en efecto tenían todos los cámaras del programa y que conmemora el jubileo del siglo VIII en Cantabria.