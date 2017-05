La nueva serie de Telecinco en la que Ricardo Gómez y Àlex Monner tendrán un romance

Álex Monner interpretará a Carlos, uno de los bástagos de Nemo Bandeira (José Coronado), un joven con un carácter frívolo e inestable, marcado siempre por la imponente figura de su padre, para el cual vive e intenta llamar su atención.

“'Vivir sin permiso’ me interesó desde que leí la separata del casting. Carlos me parece un personaje muy interesante en el que profundizar y además tengo ganas de encontrarme trabajando con nuevos profesionales. Galicia siempre me ha parecido unos de los lugares más carismáticos de España y me apetece mucho conocer a su gente”, ha explicado Monner.

Ricardo Gómez, será Alejando un profesor de instituto, hijo del antiguo comisario de policía de Oeste. Pareja de Carlos al que da estabilidad y es aceptado en su familia, además de ser una persona humilde.