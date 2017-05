El pretendiente más extraño nunca visto en 'First Dates'

Un pretendiente de 'First Dates' es capaz de hacer girar alrededor de él toda la esencia del programa mismo. Su capacidad para expresarse, ser o intentar ligar, puede causar tal atracción a los espectadores que suceda como este martes con Álvaro. El chico, que se define a sí mismo como "poligonera y pija" no ha dejado a nadie indiferente.

A sus 21 años Álvaro ha sido capaz de enfocar en él las miradas de todos los espectadores de 'First Dates'. No así las de su ligue, Daniel, un empresario de 33 años al que las excentricidades de su pretendiente no solo no han gustado sino que le han quitado las ganas. Pues Álvaro se ha mostrado extravagante en su look y en sus formas hasta tal punto que no se recuerdan participantes más extraños que él.

#firstdates343 Álvaro es de los personajes más desagradables, maleducados y cutres que he visto pasar por este programa. — Little Pink Witch (@littlepinkwitch) 23 de mayo de 2017

Buffff el Alvaro!!!! Cómo puede una persona caerme tan mal en 30 segundos??????? Tiene su mérito eh?? #FirstDates343 — Patry (@Patry_sn) 23 de mayo de 2017