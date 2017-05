La famosa que se coló en el nuevo programa de Toñi Moreno

El pasado sábado 20 de mayo se estrenó 'Viva la vida' el nuevo programa que presenta Toñi Moreno en Telecinco, lo que nadie esperaba es que el público había un invitado especial, quien sorprendió gratamente a todos los espectadores.

Entre aplausos, Toñi Moreno recibió a Ana Rosa, quien se encontraba entre el público para presenciar el estreno del magacín.

Hasta hace poco, la franja horaria de este formato estaba liderada por María Teresa Campos con '¡Qué tiempo tan feliz!', el cual fue cancelado y sustituido por Toñi con 'Viva la vida', cuya co-propietaria no es otra que Ana Rosa, y es por ello que quiso ser partícipe de su estreno.

La presentadora de 'Viva la vida' no dudó en saludar a su jefa y en bromear diciendo: "Ana Rosa está por ahí porque yo creo que no se fía mucho de mí. Ha venido porque ha pensado 'no vaya a ser que esta niña vaya a ser un petardazo' y está por ahí por si acaso".