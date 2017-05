"Estar de gira en España es como estar de vacaciones"

Lleva década y media conquistando España y Latinoamérica con su música pero David Bisbal no para. El almeriense sigue siendo una referencia para la música española y prueba de ello es la gira que va a empezar en junio y que recorrerá toda España. Algo sobre lo que ha hablado en 'El Hormiguero'.

El almeriense asegura que "en España la gira es una maravilla porque las distancias son tan cortas que tienes la oportunidad de estar cerca de tu gente, es como estar de vacaciones". Por lo que siempre que vive una disfruta aún más de su profesión.

Una profesión que sin embargo depara momentos peculiares. Grandes fiestas y ceremonias junto a otras estrellas mundiales en las que Bisbal no se termina de sentir cómodo. "Yo me aburro, sinceramente... llega un momento en que sobro, no me gusta estar tanto".