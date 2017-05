Duro 'palo' al ganador de Eurovisión: «No tiene problemas de corazón, sino mentales»

Como cada año, el festival de Eurovisión está dando mucho que hablar. Tras el aluvión de bromas por la actuación y el “gallo” que soltó el representante español y la polémica por el estado de salud del ganador, ahora ha sido el representante rumano el que ha cargado con duras críticas al portugués Salvador Sobral, ganador de este año.

El rumano Alex Florea ha concedido una entrevista a un medio de comunicación, en el que ha acusado a Sobral de “hacer teatro barato” para ganar el certamen y ha afirmado que “no tiene problemas de corazón, sino problemas mentales”. “Todo el mundo pensaba que ganaría Italia, pero en Kiev había un gran alboroto porque era misterioso, no concedía entrevistas, no se hacía fotos y no se presentaba en los ensayos”, ha afirmado el cantante, que quedó en séptima posición.

“El representante búlgaro también pudo haber utilizado su historia, ya que no ve bien, pero no lo hizo. El portugués jugó un papel, esa es la impresión que me dio. Lo vi en muchas ocasiones y no me creí que tuviera problemas”, añade apuntando a que los problemas de salud de Sobral no son tales. Sin embargo, Florea opina que la canción ganadora sí tenía cualidades para resultar ganadora.

Y es que, tal y como afirma el rumano, hace tiempo que nadie escribe algo de tanta calidad para Eurovisión. Una opinión que el propio ganador comparte, puesto que al proclamarse vencedor, Sobral afirmó que “vivimos en un mundo de música desechable, de consumo rápido y sin ningún contenido”.