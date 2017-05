Ariana Grande, «rota» tras el atentado de Manchester

«Ariana Grande acababa de marcharse detrás del telón y las luces se encendieron cuando hubo esa gran explosión y una gran nube de humo. Vi cinco personas con sangre en el suelo», dijo un testigo a The Guardian. Otros presentes citaron entre 20 y 30 muertos entre los asistentes al concierto de Ariana Grande.

Un portavoz de la artista confirmó que la cantante se encuentra bien: «Ariana está bien. Estamos investigando qué ha ocurrido». Ella se dirigió al mundo a través de su cuenta de Twitter horas después. «Rota. Desde lo más profundo de mi corazón, lo siento tanto. No tengo palabras», escribió Ariana Grande.

broken.

from the bottom of my heart, i am so so sorry. i don't have words.