Alec Baldwin confiesa su gran drama: «Pensé que no iba a vivir»

El actor hizo unas declaraciones el pasado domingo, en una gala benéfica de la fundación Bay Area Lyme, y según la revista People declaró lo que pasó la primera vez que sufrió los efectos de esta enfermedad, el 'Lyme': “Pensé que no iba a vivir. Estaba solo en casa, me acababa de divorciar de mi primera esposa. Yo estaba tumbado en la cama sin parar de sudar pensando que iba a morir y esperando que alguien me encontrase pronto”.

“Tengo garrapatas por todo mi cuerpo”, bromeaba el actor de 59 años, que aseguró que desde 2011 sufre la enfermedad de Lyme, y que cada mes de agosto, tiene síntomas similares a la gripe. El nombre de Lyme se debe a la ciudad de Connectitud donde apareció el primer brote en 1977, la bacteria Borrelia Burgdorferi es la que transimite las garrapatas.

Otros famosos han confesado padecerla, actores y colegas de profesión de Baldwin, como el actor Richard Gere, las cantantes Thalia y Avril Lavigne o la modelo Bella Hadid.

Los síntomas son muy parecidos a la gripe, las fatigas o dolencias articulares, como los transtornos de la piel y alteraciones neurológicas. AvrilLavigne tuvo que dejar los escenarios durante un año por los síntomas del Lyme, como ya manfestó en 2015 : "No tenía idea de que la picadura de un insecto podía provocar algo así. Estuve en cama cinco meses".