Las redes claman contra una concursante de 'First Dates' por los prejuicios sobre los argentinos

Las redes sociales no han dejado pasar por alto los comentarios de una aspirante malagueña en ‘First Dates’ en la noche de este lunes. Carmen, marbellí de 24 años, conoció a Roberto, un argentino de 34 años que abandonó a su país hace quince años. Hoy reside en la localidad malagueña de Manilva. Pero ni la cercanía entre ambas localidades parecía limar asperezas. La joven llegó a la defensiva “y con muchas ideas preconcebidas”, dijo Roberto. “Desconfío de los hombres en general. Siempre he dado con infieles que me han engañado. Me han demostrado que son todos una calaña de gente (…)”, aseguró ella. Cuando conoció a su pretendiente también tuvo para los nativos de aquel país.

“No me fío de los argentinos porque tienen un estereotipo de mujeriegos, de calentar la oreja, de que te dicen “que sos una dama” y ya lo tienen todo ganado. Entonces, no me fío de ellos. Nunca he tenido una relación con un argentino pero nada más verlos se les cala. Yo no me fío”, reiteró.

Fue por algunos de estos comentarios por los que los telespectadores lanzaron algunos mensajes críticos con la malagueña. Los prejuicios la presentaron en un panorama para nada alentador. Por si fuese poco, Roberto vio en ella a una persona con mucho carácter. Al final, se dieron una segunda oportunidad.

Carmen hija tienes muchos perjuicios y vienes rajando de los hombres! No estás preparada para conocer a nadie. Tienes rencor #FirstDates342 — Pachi (@PachiAradas) 22 de mayo de 2017

#FirstDates342 Carmen chica!! Q digo yo q no todos serán igual!! Digo ehh — Beatriz (@BeatrizLopezBue) 22 de mayo de 2017

Carmen viene escaldada. Marbella esta petada de argentinos. #FirstDates342 — Ayalga (@Ayalga) 22 de mayo de 2017

#FirstDates342 Carmen los argentinos no son todos así y tu estas llena de prejuicios...por eso no te va bien y estas en Firstdates — Tony Palos (@TonyPalos1) 22 de mayo de 2017

A mi lo que más me gusta de Carmen es su mente abierta y su falta de prejuicios #FirstDates342 — Ewok (@delovicios) 22 de mayo de 2017

Todo esto se produjo tras una semana como la pasada que tuvo un fin sumamente intenso. Los casos de José Manuel, que mostró una foto desnudo a su pareja de cena y al camarero de ‘First Dates’, o “el hombre cebolla” que comparaba el paisaje de los invernaderos con la Alhambra de Granada fueron algunas de las citas más llamativas.