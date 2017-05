Las primeras palabras de Mª Teresa Campos tras salir de la UCI

El pasado martes 16 de mayo, Mª Teresa Campos fue ingresada en el hospital tras sufrir una isquemia crerebral. El estado de la presentadora ha mejorado y la han pasado a planta, donde ha hablado con Jesus Mariñas sobre lo sucedido y su decisión de no informar a su pareja, Edmundo Arrocet, mientras concursa en 'Supervivientes'.

"Veía mal del ojo derecho, pero lo atribuí a una legaña. Me acosté de nuevo y me reincorporé al rato. Noté que me tambaleaba. Entonces llamé a Gustavo y me llevó a la clínica de mis doctores de siempre. Al comprobar que se trataba de algo gordo me trajeron aquí", recuerda la presentadora.

"No dejo de pensar que Miguel Boyer murió de esto", confiesa Mª Teresa.

Por otra parte, su hija Terelu aseguró en 'Deluxe' que su madre "no tiene ningún problema de movilidad, se levanta y puede caminar" y que su salud ha mejorado en las últimas horas.

Terelu también aclaró que no corre prisa que llegue el alta de su madre ""no vamos a aventurar nada. Ella no tiene prisa, de alguna manera tiene miedo de irse a casa y ponerse peor. En el hospital se siente segura. Mínimo debe estar una semana, no vamos a agobiarnos ni a sacarla antes de tiempo".

La decisión de no informar a Edmundo Arrocet

Mª Teresa también ha hablado sobre su decisión de no informar a a su pareja, Edmundo Arrocet, de su ingreso en la UCI.

"No quiero asustar a Edmundo innecesariamente ni que se retire de algo que sé que le hacía muchísima ilusión. Me opuse a que concursara en Honduras, pero es su vida. Ya decidiré si le advierten de lo ocurrido, dependerá de cómo me encuentre en los próximos días", ha explicado la presentadora.