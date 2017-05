Elsa Pataky sorprende en 'Instagram' con su nuevo corte de pelo

Elsa Pataky se suma a tradición de muchas personas de cortarse el pelo cuando llega la calor. La actriz ha publicado una imagen en Instagram con su nuevo corte de pelo y aunque parece muy satisfecha las redes sociales se han soprendido del cambio.

Ha sido su estilista habitual, Sue Seo, la encargada de su nuevo look, un corte estilo "wavy bob" asimétrico, corto por detrás y largo por delante.

No han tardado los comentarios por parte de sus fans aplaudiendo la decisiones de Elsa, quien ha añadido al lado de la fotografía un "Lo que me gusta un cambio de look, me encanta".