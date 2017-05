El rechazo más rápido de 'First Dates': "¡Si se parece a mi padre!"

‘First Dates’ nos tiene acostumbrados a que no todas las citas tienen que acabar bien, ya que el amor es un sentimiento muy difícil de lograr, lo que sumado a que somos muy exigentes puede ocasionar un combo fatal para el desarrollo de una relación.

Sin embargo, la mayoría de participantes deciden cenar con sus citas y darles una oportunidad, de ahí que lo que ocurrió en el último programa emitido en Cuatro sea concebido como el rechazo más rápido de la historia del formato.

Todo ocurrió en la cita de Estrella y Carles, dos de los comensales que debían conocerse esa noche. Cuando ella llegó no le gustó absolutamente nada el aspecto físico del hombre y claro, no dudó en darle calabazas rápidamente, "¡Ay, qué va, no! ¡Se parece a mi padre!...y mi padre hace muchos años que se murió", expresaba.

Ante ello, el que iba a ser su pretendiente reaccionó con resignación asegurando que ya está acostumbrado a ese tipo de actitud, "Ya estoy acostumbrado al rechazo. El porqué no lo sé, pero es lo que hay", espetaba.

Pese a que incluso ambos tienen la misma edad, 50 años, ella fue aún más dura tratando de explicar su decisión, "Este señor necesita a una señora con rulos en el pelo y zapatillas para que le cocine. Yo no sé cocinar... se va a morir de hambre", argumentaba. Las redes estallaron ante su actitud, catalogándola de mal educada.