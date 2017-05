Carolina Ferre imita y se mofa de Manel Navarro en 'Tu Cara No Me Suena Todavía'

Hace una semana que Manel Navarro nos representó en la 62ª edición del Festival de Eurovisión con el tema ‘Do It For Your Lover’, el cual consiguió tan solo cinco puntos por parte de Portugal que dejaron a España en la última posición de la tabla. No obstante, a pesar de que han pasado siete días, el ‘gallo’ que protagonizó el joven de Sabadell no ha desaparecido de la mente de numerosas personas.

De hecho durante la pasada gala de ‘Tu Cara No Me Suena Todavía’ fueron varias las referencias al momento que vivió el representante español en Kiev. La primera de ellas la protagonizaron Miki Nadal y Ángel Llàcer al asegurar este último que si hubieran ido ambos, “otro gallo cantaría”.

Sin embargo, la más relevante sería la segunda referencia, ya que Carolina Ferre, invitada de la noche y participante de la primera edición del concurso original, apareció vestida de Manel Navarro durante una de las conexiones que hace Manel Fuentes con los invitados para averiguar qué personaje van a imitar, asegurando que iba a imitarle a él, “Voy a hacer de Manel, que yo vengo al plató de 'Tu cara no me suena todavía' y quiero luces, color, quiero de todo, quiero rollo Eurovisión, máxima actualidad. Pero la máxima actualidad es el gallo, ¿y si me sale un gallo en la actuación? Esto no puede ser. Paso de Manel, que ya ha tenido bastante... ¡Y es que además está ahí el gallo!", expresaba.

Tras estas declaraciones aparecía en escena un joven vestido como Manel Navarro y con cabeza de gallo. Finalmente, la presentadora interpretó al grupo Cristina y los stops con el tema ‘Tres cosas hay en la vida’.