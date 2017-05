Una modelo estalla contra Louis Vuitton al no dejarla participar en su desfile por ser "demasiado gorda"

El mundo de la moda requiere de un gran sacrificio por parte de las modelos que intentan trabajar en él, hasta tal punto que algunas tienen incluso que dejar de comer si quieren ser partícipes de los desfiles de los diseñadores más prestigiosos. Así lo han denunciado muchas desde hace meses, y ahora un nombre más se suma a la lista.

Se trata de Urikke Hoyer, una modelo de 20 años que ha denunciado a través de su perfil en Instagram que fue despedida un día antes de participar en el desfile que Louis Vuitton realizó en Japón porque es “demasiado gorda”.

Al parecer, Hoyer, que tiene una talla 34, realizó el casting y a priori no había ningún problema, pero cuando Alexia, la encargada de casting, llegó, le explicó que tenía “el estómago muy hinchado” y la cara, por lo que le indicó que durante las siguientes 24 horas solo debía beber agua, "Ulrikke necesita beber solo agua durante las siguientes 24 horas", relataba la modelo.

Sin embargo, ella no siguió sus indicaciones al pie de la letra, ya que aunque no comió en exceso, por la mañana no pudo evitarlo y desayunó algo ligero, "Tenía miedo de encontrarme con Alexia pero para mi suerte no llegó hasta las 8 de la mañana, cuando mi plato ya no estaba en la mesa", explicaba, asegurando que la responsable de casting supervisó que no hubiera ningún plato en la mesa en la que comían las modelos. Pese a ello esto no fue suficiente y la llamaron para decirle que Louis Vuitton había decidido cancelar su participación en el desfile y que la iban a enviar de vuelta a casa.

La indignación de Hoyer ha sido tal que ha cargado contra la firma en Instagram y ha animado a otras jóvenes modelos a no dejarse influenciar así, "Afortunadamente no soy una chica de 15 años, que son nuevas en esto y se sienten inseguras, porque si no, no tengo duda de que habría enfermado durante mi vida adulta", indicaba.