El video de Frank Cuesta en el que lanza un recado a Pablo Iglesias

Frank Cuesta, conocido por presentar programas como 'Wild Frank' o sus reivindicaciones a favor de la naturaleza, se ha convertido en un personaje muy activo en las redes sociales desde que su exmujer fuera detenida en Tailandia por posesión de drogas.

Cuesta se pone esta vez frente a la cámara para denunciar la injusticia que ha sufrido una familia venezolana. Unos padres que han perdido a su hijo por no poder recibir el tratamiento del cancer que padecia.

"El niño se ha muerto por falta de medicinas, no por falta de doctores ni de hospitales. Esto no es una crítica contra Maduro, ni contra la oposición. Ojalá el pueblo venezolano pueda vivir de nuevo, porque los niños y la gente no tienen medicinas. No hablo de Podemos, ni del PP, he hablado de una situación que se vive en Venezuela", explica en el video.

Pero Frank ya había tratado el tema en su Facebook antes de grabar el video para YouTube, donde recibió una serie de comentarios que no dudo en responder.

"Me podéis insultar, pero sois unos necios, unos odiosos y una gente falta de corazón, porque mezcláis las churras con las merinas [...] ¿Quién coño sois para decirme a mí de qué puedo hablar o no en las redes sociales? Me parece vergonzoso", afirma en YouTube.

Cuesta no ha dudado en dirigirse a los partidos políticos para juzgar las situaciones injustas que actualmente se viven.