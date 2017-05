Terelu Campos : "Gracias a Paolo Vasile, es el primer momento en que he visto sonreír a mi madre"

'Sálvame' se convertía en el centro de comentarios sobre lo sucedido a Maria Teresa Campos, con un desafortunado comentario de lydia Lozano que provocaba el enfado de Terelu Campos, que escuchaba en directo desde la fundación Jiménez Díaz. Lydia clasificó el ritmo de vida de Teresa Campos como sin freno y Kiko Matamoros le reprochaba sus palabras.

Terelu no ha tardadao en mostrar su indignación y le ha contestado diciendo que no es momento de debates "Entiendo las cosas, sé que nuestro programa no es fácil, lo hago todos los días, pero creo que no es el momento de determinados temas, es mi modesta opinión".

Minutos después Lydia se disculpaba por su comentario y Terelu aceptaba sus disculpas .

La colaboradora de ‘Sálvame’ hablaba del estado de su madre, que parece encuentrarse mejor, evoluciona favorablemente y está mejor de ánimo. También daba las gracias públicamente por la visita del consejero delegado: “Tengo que dar las gracias al consejero delegado Paolo Vasile porque su visita ha sido una explosión de alegría para ella, ha sido el primer momento en que la he visto reír y sonreír y sentirse cuidada por su cadena”, ha explicado Terelu añadía Terelu.