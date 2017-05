Así recordó Rosa el momento más dramático de su carrera profesional

Rosa López narró una anécdota que no ha pasado desapercibida para quienes disfrutaron de su presencia en ‘Mi casa es la tuya’ del pasado miércoles. La granadina contó la situación tan embarazosa que tuvo que vivir en plena gira recién salida de ‘Operación Triunfo’, cuando presentaba su primer disco. Se quedó sin voz. Tuvo que ser sometida a una operación por la que estuvo ocho meses recuperándose. Pero ¿qué pasó realmente?

La primera ganadora de ‘Operación Triunfo’ recordó que una mujer de su equipo insistía en que la cantante no se encontraba bien. Llamó a un médico para que pudieran echarle un vistazo, algo en lo que ella confió y se dejó llevar por la recomendación. Le inyectaron una sustancia hoy todavía desconocida. Pudo terminar el concierto y el siguiente, pero no el tercero. “A la sexta canción me asfixiaba”, señaló.

Y es que Rosa y también su madre, que en algún momento del programa dijo que, en caso de volver a vivir todo desde un principio, lo que haría sería firmar un contrato diferente al que se firmó. La granadina denuncia ciertas irregularidades en los inicios de su carrera, algo que le dolía especialmente como la existencia de una persona, exfutbolista, que le rompió el corazón.

“Esa persona quería traer a un médico por cojones. No sé si realmente lo era. Me asusté cuando me senté en la silla y veo que ese hombre abrió un maletín, que rueda un bote y que saca una jeringuilla con colorcillo azul y blanco. No tengo ni idea de lo que era aquello”, relató. Aquello derivó en la operación que a punto estuvo de acabar con su trayectoria. Un momento complicado que recordó entre lágrimas. Fue su drama personal.