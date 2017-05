«Te voy a matar»: tremenda pelea en 'El Chiringuito' entre Gatti y Cristóbal Soria

Los nervios afloran ahora con este tramo final de Liga. Buena prueba de ello es lo sucedido durante esta pasada madrugada en el plató de ‘El Chiringuito’. Una discusión entre Cristóbal Soria y Hugo ‘Loco’ Gatti estuvo a punto de traspasar los límites de lo permitido. El que fuese cancerbero en su etapa profesional se levantó para dirigirse a Soria en los siguientes términos: “¡Te voy a matar! ¡Estás ensuciando el nombre de los futbolistas!”. Tuvo que intervenir el resto de compañeros para evitar males mayores.

Todo se debió a una discusión que no sentó bien al argentino. Soria manifestó que “los futbolistas juegan por dinero primero, segundo por dinero y tercero por dinero”. Gatti replicó que lo hacen “porque es una profesión” pero no cuando arranca el partido. Una conversación enmarcada en el análisis del partido que disputó el Real Madrid en Balaídos el miércoles y en el que se acusa a los locales de un supuesto interés adicional en la cita. No se recordaba una igual desde la discusión entre Josep Pedrerol y Cristina Cubero.

“Hablas para provocarme porque vos fuiste y serás un pobre tipo que no pasaste una pelota. Estás ensuciando a todos los jugadores de fútbol del mundo. Me estás ensuciando a mí”, denunció Gatti. En ese momento se levantó, justo después de golpear un balón del plató con la intención de dar un pelotazo al sevillano: “Estoy cansado. Te voy a matar. ¿Por qué este sinvergüenza ensucia a los jugadores? Te voy a matar, en serio. Petón, ¿cómo puedes permitir que este sinvergüenza ensucie a los futbolistas? Yo jugué 26 años al fútbol”.