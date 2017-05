Terelu Campos revela el estado de salud de su madre, María Teresa

La hija de María Teresa Campos, Terelu, ha confirmado que su madre está “tranquila, consciente y estable” aunque está pendiente de la evolución de la isquemia cerebral diagnosticada y por la que fue hospitalizada. Las siguientes horas son, según su testimonio, “importantísimas”. La hija ha agradecido el apoyo recibido por amigos y compañeros de profesión durante las últimas horas.

“Está tranquila, le han hecho un ecocardiograma que ha dado buen resultado y estamos a la espera de que se le repita el escáner que se le hizo ayer a las 2 de la tarde, porque es determinante”, manifestó, después de llevarse “el susto de nuestra vida”.

Según recoge ‘VerTele’, fue Terelu Campos quien reiteró también la intención de no informar de lo ocurrido a Edmundo Arrocet mientras continúe su participación en ‘Supervivientes’.

María Teresa Campos se encuentra hospitalizada y se muestra inquieta ya que, según su hija, “quiere moverse y levantarse”, algo que no le ha permitido el equipo médico. “De ser por ella, esto no habría salido a la luz. Lo mejor es dar la cara e informar. Lo que no podemos hacer es contar el minuto a minuto de su vida porque creo que le pertenece a ella y a nosotros”, sostuvo.