Rosa llora recordando el drama que vivió en 'OT'

Aunque ganó la primera edición de 'OT' y representó a España en Eurovision, lo cierto es que Rosa López guarda algún mal recuerdo de aquella época. Tan malo como que le impidió desarrollar la carrera que prometía iba a ser arrolladora y que tuvo como punto de partida una afonía que la cantante ha recordado en 'Mi casa es la tuya' de Bertín Osborne.

Tras salir del concurso y representar a España en Eurovision, la granadina no olvida la dura gira de conciertos que tuvieron que hacer después. "Teníamos una gira tremenda, ese no era el problema de viajar, porque mi voz está preparada. Hombre, te cansas cuando cantas mucho, pues descansas, bebes mucha agua, duermes y perfecto" ha asegurado Rosa a Bertín.

Fue entonces, cuando en plena vorágine le empezaron a preguntar que si estaba bien. Algo a lo que ella no le daba importancia porque sí que se sentía perfectamente. Sin embargo, relata Rosa que una de las personas de la organización de los conciertos "se empeñó en que estaba mal y me dijo de traerme a… o sea, no es que se empeñara en que estaba mal, que por cojones quería traer un médico, que no era ni médico, o sí, no lo sé. Yo me acojoné cuando me siento en la silla y veo que ese hombre, pues tú dispuesta a ver que te vean, cuando abre el maletín y veo que rueda, hay una jeringuilla y veo que rueda un bote, con colorcillo azul y blanco. No se qué coño era aquello, no tengo ni idea de lo que era".

Al tomárselo no notó nada especial, el primer día cantó sin problemas, el segundo también hasta que en el tercero en El Escorial, se quedó sin voz. Se asfixiaba y no podía cantar a la sexta canción. Fue ahí cuando comenzó una afonía que la apartó temporalmente de una carrera musical que le hizo pasar un bache muy duro. Tal y como Rosa ha recordado entre lágrimas en 'Mi casa es la tuya'.