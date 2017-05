¿Quién es el famoso exfutbolista que rompió el corazón a Rosa López?

La intervención de Rosa López en ‘Mi casa es la tuya’ de Telecinco dejó alguna que otra vía abierta a la especulación. La granadina confesó, por ejemplo, no haber tenido fortuna en el amor y su gesto se torció cuando se le planteó la palabra “futbolista”. Parece dolerle por la existencia de una persona que le destrozó el corazón. ¿Quién es ese futbolista? Quizá algunos le recordarán por su intervención en ‘Supervivientes’ en 2006. Su nombre es José Luis Díaz Zumajo, conocido como ‘Luna’, con pasado en el Atlético de Madrid, en el Linares o en el propio Granada CF durante el primer año del club en Tercera división.

Luna, ex de Lara Dibildos, es la persona que hizo añicos el corazón de Rosa y ésta aún no se ha recuperado del golpe. Desde entonces no ha levantado cabeza. Tanto que reconoció no tener claro si llegará a encontrar al hombre de su vida. “Me pone un hombre que tenga cabeza, me da igual la edad”, dijo. “Me hace falta un hombre que me llegue, que me haga sentir atractiva, que tenga detalles. El gusto me lo sé dar yo sola”, espetó.

Puso como ejemplo de ese hombre a Juan y Medio durante una conversación en la que se mostró muy emocionada recordando el drama que vivió en ‘Operación Triunfo’. Llegó incluso a valorar la posibilidad de dejar el mundo de la música tras una intervención que la mantuvo sin voz durante mucho tiempo. Se comunicaba con sus familiares a través de una pizarra.

Lo cierto es que en la relación entre Luna y Rosa López ambos salieron escaldados. El exfutbolista manifestó en 2014 a ‘El Mundo’, haber vivido un tema “muy desagradable” con la granadina. La ruptura se produjo, según él, “porque pensó que llamé a alguien para que hicieran fotos” en las que aparecía la cantante y la hija del madrileño. Ella, según su expareja, quería llevar su relación en secreto, algo sumamente complejo. “Rosa es una mujer que está cogida como una marioneta. Si alguien viene y le corta las cuerdas, la marioneta puede caminar sola”, aseguró.

Finalmente cabe destacar que Rosa López aclaró en el programa con Bertín Osborne la suscitada polémica sobre su acento granadino. Aquellas declaraciones en el documental ‘OT: El reencuentro’ donde sostenía haberse sentido avergonzada por su acento durante su estancia en la academia.