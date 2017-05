Jessica Chastain desmiente en directo sus orígenes vascos y ridiculiza a ‘El Hormiguero’

Las redes sociales no dejaron pasar el error que protagonizó el equipo de ‘El Hormiguero’. Salieron Trancas y Barrancas en su sección habitual del programa de Pablo Motos para confirmar que los bisabuelos paternos de Jessica Chastain eran de origen vasco. Pero la ratificación no llegó. “No, no es verdad”, manifestó la actriz. La sorpresa fue tal que incluso habían preparado una prueba para que la invitada tradujese al euskera el título de sus películas. “A lo mejor tendré por ahí algún bisabuelo vasco. Puede ser. Estados Unidos es un país de inmigrantes”, dijo.

Jessica Chastain visitaba en la noche de este jueves el programa de Pablo Motos con motivo de los dos grandes estrenos que tiene previstos para estas próximas semanas. El primero es ‘El caso Sloane’ que saldrá a la luz a partir de este mismo viernes. Una cinta donde protagonizará el papel de una ejecutiva de un lobby norteamericano donde luchará frente a una iniciativa polémica por parte del Gobierno.

Además, el 23 se estrenará en nuestros cines ‘La casa de la esperanza’, una película basada en hechos reales y ambientada en Varsovia durante la invasión de la Alemania nazi. Se encarga, junto a su pareja en la dirección, de esconder a centenares de judíos condenados al exterminio.

Pero el error fue criticado por la audiencia. “Ahora qué vais a hacer con la sección que no tiene sentido alguno. Es la más rara del mundo. Vamos a ver hasta dónde llega este absurdo que estamos viviendo”, dijo el presentador.

El hormiguero no se merece a una invitada como #JessicaChastainEH — Juan Manuel Toribio (@Juanma_Toribio) 18 de mayo de 2017