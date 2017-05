Cristina Pedroche desvela las críticas más hirientes que ha recibido

Cristina Pedroche es una de las mujeres de moda de este país, además de ser una de las presentadoras más populares de la televisión, estatus que aumentó tras su boda con el chef David Muñoz. Pero todo lleva su lado negativo, como las críticas que ha recibido en redes sociales, las cuales han afectado su estado anímico. La presentadora es la nueva chica Ipanema de este verano y en la presentación de la firma, detalló alguno de estos comentarios y desveló a 'Semana' cual fue el que más le dolió.

Normalmente pasa de las críticas , pero comenta que atravesó un momento duro: "Tuve un problema cuando mi abuela estaba en el hospital a días de fallecer, me mandaron un mensaje en Facebook que decía 'ojalá se muera ya la puta de tu abuela'".

Cristina ha confesado que lo pasó muy mal porque no entendía por qué querían hacerle daño personas que ni siquiera conocía: "En ese momento me enfurecí, pero luego pensé lo que tenía que tener esa persona por dentro para desearle lo peor a otra, ese chico lo que necesitaba era un abrazo. Por eso me prometí que nunca más me iban a afectar las cosas, cosas de mi familia, mi marido y de mis amigos sí, pero las críticas a la ligera no".