Alba Carrillo vuelve a la carga contra Feliciano en 'Supervivientes 2017'

A Alba Carrillo la acusan de “jugar sucio” en su paso por el reality de Telecinco. Unas palabras que a ella parece que le dan igual, pues sigue dando mucha guerra. Lo último de la modelo han sido unas declaraciones de Feliciano López y del padre de su hijo, Fonsi Nieto, a su compañera Leticia Sabater. «Él tenía muchas más ganas que yo de ser padre. Antes de casarnos lo intentamos pero yo no quise hasta que nos casáramos. Me hubiera hecho sufrir muchísimo más tener un hijo con él», ha dicho Alba Carrillo sobre el tenista. Sin embargo, antes del bebé, la modelo prefirió la boda. Y, tras esta... el divorcio.

Pero, la conversación no quedo ahí. La exmujer de Feliciano López ha querido dejar claro que existe una gran diferencia entre este último y el padre de su hijo Lucas: «Fonsi tiene buen fondo, pero Feliciano no. Todos los días tengo que hablar con él, porque todos los días surge algo en el cole… Discuto con él, pero luego lo arreglamos. Son cosas de padres». Unas palabras que parece que no han sido aceptadas por muchos. ¿Qué será lo próximo que cuente la modelo en la isla?