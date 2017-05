Alba Carrillo se enzarza con Leticia Sabater y Paola Carusso en ‘Supervivientes 2017’

Alba Carrillo se enzarzó en un enfrentamiento verbal poco después de conocerse que Iván quedaría salvado de la expulsión esta semana. La modelo salió al paso de una conversación entre Paola Carusso y Leticia Sabater en la cual la primera señalaba a la ex de Feliciano López como la concursante que peor le caía. “Es una mierda, es egoísta. Me quedé con las ganas de darle un puñetazo en la cara y partírsela en dos a esa cretina”, manifestó la italiana. Al final acabó intercambiando pareceres con ambas. El origen, los utensilios para comer.

Cuando Jorge Javier le preguntó por esta situación, Paola recordó que cuando estuvo en el hotel “antes de llegar aquí” tuvieron una pelea en la que Carrillo “dijo muchas cosas que no me gustaron”. Ella respondió: “Yo sólo te dije que no hablaras mal a mi madre porque es una persona mayor y le estabas gritando”.

Fue entonces cuando la transalpina le recordó que no le sentó bien que la llamara egoísta. “Pero eso te lo dijeron todos y estoy muy enfadada”, dijo Paola. Alba le respondió para recomendarle que hablase con la Dirección del programa: “Habla con ellos y vete si estás tan enfadada”.

Leticia Sabater entró en la conversación para posicionarse a favor de la italiana. “Alba y Lucía le dijeron cosas muy fuertes la primera semana. Además, la noche que estuvimos todos fatal con el diluvio que nos cayó, Alba no estuvo. Por eso, el resto estamos peor”, dijo.

El dardo de la que fuese presentadora de televisión hacia Carrillo encontró respuesta por la modelo con cierto resquemor: “Me afecta mucho que Leticia no me apoye. Esta noche creo que no voy a dormir. Dadme una pastilla, por favor”. Sabater respondió para ofrecerle otra salida: “También puedes decir que te vas por tercera vez”. “No, porque aquí hay gente que me quiere”, respondió la ex de Feliciano. La réplica de Leticia llegó al instante: “Más bien palmeros”.

Eran muchas las expectativas depositadas en la quinta gala de ‘Supervivientes 2017’ que se emitió durante la noche de este jueves. Se esperaban novedades como la introducción de dos nuevas localizaciones que no harán más que dificultar la convivencia de los participantes en el programa. Una será mucho más liviana que la otra para ellos. Son Cayo Bolaños y Cabeza de León.

Para esta semana estaban nominados Raquel, Iván y Juan Miguel. El que saliera perdedor tendría que remitirse al televoto de la audiencia junto a la actual zombi Janet. El que más apoyo reciba continuará en la zona muerta. Fue Iván el primero en quedar salvado; el segundo Juan Miguel. Quien se marchó con Janet fue Raquel.