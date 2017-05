Rosa y la polémica por su acento granadino

Una fuerte polémica a raíz de un comentario de Rosa López causó malestar en Granada a finales del año pasado en 'OT: El reencuentro'. La ganadora de la primera edición de aquel mítico concurso se despachó a gusto en aquella oportunidad diciendo que le daba vergüenza el acento que tenía durante su estancia en la Academia de 'OT'.

Sus palabras fueron mal interpretadas a raíz de lo que la propia cantante dijo. Rosa, que siempre se ha mostrado orgullosa de ser de Granada y que no esconde que es de Almanjáyar y que ama este barrio, sí que tiene claro que su acento más granadino no le gusta. Por eso le ha contado a Bertín Osborne en su visita a 'Mi casa es la tuya' que sus comienzos en el mundo de la música gracias a 'OT' no le gustan por eso.

Rosa defiende que no se quiere ver cuando era alumna de la Academia no porque pesase más kilos que ahora, pues eso no le molesta, sino porque cuando hablaba "no se me entendía" cuenta la cantante. Superar aquello le ha costado mucho y aún hoy trata de esforzarse para superar su acento. La artista sostiene que no se siente bien cuando recuerda cómo hablaba hace años.