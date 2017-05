El pasado de Manel Navarro antes de pasar por Eurovisión

Aunque se haya dado a conocer por el tema 'Do It For Your Lover', Manel Navarro comenzó hace ya cuatro años su carrera musical.

El cantante catalán quedó por encima de otros 500 participantes en la segunda edición de Teen Star, un concurso de la discográfica Música Global i Adolescents. Manel hizo una versión a guitarra de de 'Hold on We're Going Home' de Drake, lo que le otorgó el primer puesto del concurso.

Gracias a ese triunfo logró su primer contrato discográfico. 'Brand New Day' fue el primer single que lanzó, en 2014.