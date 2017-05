"Amo la barriada del Almanjáyar"

Sincera, directa y muy humana. Así es Rosa López, la cantante granadina que enamoró a España en 'OT' y que nos representó en Eurovision hace ya quince años. Para recordar esa etapa ha visitado a Bertín Osborne en 'Mi casa es la tuya' dejando muy claro sus orígenes y que no renuncia en absoluto a ellos.

Rosa ha contado que antes de entrar en 'OT' ella se crió en el Almanjáyar. Que nació como casi todos los niños granadinos en el Hospital Materno y que desde muy pequeña se sintió muy unida a este popular barrio granadino. Que ella "ama" esta barriada y que no siente que haber nacido allí sea motivo para no estar orgullosa. Todo lo contrario pese a la mala fama que pueda tener el barrio.

Pero claro, llegar a 'OT' tenía un peaje. Así relata Rosa que "ya estábamos viviendo en Armilla por culpa del casting. No queríamos estar viviendo en el barrio del Polígono; por si acaso la niña entrara al programa y no tuvieran que ir a grabar, no pudieran ir a ver aquello".