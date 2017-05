Sharon Stone posa espectacular en bikini a sus 59 años

Sharon Stone, a sus 59 años no ha dudado en posar en bikini para todos sus seguidores en 'Instagram' y demostrar que está en plena forma. Pero no han faltado los usuarios de la red que han criticado la publicación de la actriz.

"Mi amigo me sacó una foto saliendo de la piscina en bikini, con el pelo alborotado… y se desató la locura", escribió la actriz de Hollywood, que según dice el secreto está en seguir unos hábitos muy sencillos pero firmes.

"Yo siempre he sido muy atleta. Soy delgada por naturaleza, y creo que la gente se sorprende de que pasada cierta edad no comiences a caerte a pedazos. ¡No tiene por qué ser así! Creo que soy muy afortunada por el hecho de que me guste comer sano. Escucho a mi cuerpo y me gusta hacer deporte. Animo a mis hijos a hacer ejercicio. Para mí esa es la mejor manera de vivir", añade Sharon.