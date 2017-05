Rosa se derrumba ante Bertín

'Mi casa es la tuya' tendrá mañana 17 de mayo como invitada a Rosa Lopez. Telecinco ya ha emitido las primeras imágenes de charla entre la 'extriunfita' y el presentador.

La ganadora de 'OT1' hará durante la conversación varias declaraciones de las que nunca ha hablado como que no puede ver "vídeos del pasado porque no se me entiende" a la hora de hablar.

En el avance que la cadena ha hecho sobre el programa de Bertín podemos ver a una Rosa emocionada que revelará al presentador algo que "no he contado en mi vida".

Su madre también está invitada a la entrega de mañana, quien se emocionará cuando escuche a su hija cantar.