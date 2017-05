El actor de moda en España desvela sus secretos

Los jefes que lideran atracos de película siempre son carismáticos, fuertes, y se manchan las manos. Sin embargo, 'El Profesor', a quien da vida el actor Álvaro Morte (Algeciras, Cádiz) en 'La Casa de Papel' (Antena 3, esta noche, a partir de las 22.30 horas), es «grande por dentro, pero pequeñito por fuera». Una interpretación cuya principal dificultad reside en que la mayoría de las escenas en las que interviene su personaje han sido rodadas en solitario, dentro del hangar donde se dirige la operación de asalto a la Fábrica de Moneda y Timbre de Madrid.

- 'El Profesor' es un personaje novedoso en la ficción española.

- ¡Estoy alucinando! Creo que 'El Profesor' tiene algo muy chulo, es muy grande por dentro pero pequeñito por fuera, esconde muchas cosas. Eso del 'menos es más' se refleja perfectamente en él. A mí me interesaba que fuera un personaje empático también, porque, aunque seamos atracadores, tenemos que caer bien.

- En un atraco perfecto, no hay víctimas.

- Esa es la primera regla de todas, que nadie salga herido. Al 'Profesor' le preocupa mucho eso; en el fondo es honesto, muy humano. Ni siquiera le están robando a nadie, el dinero que se llevan es de nuevo cuño, creado por los atracadores. Eso supone mucho más esfuerzo a la hora de preparar al atraco. Lo normal hubiera sido entrar a bocajarro disparando a todo el mundo, pero entonces tendríamos una serie de dos capítulos (risas).

- ¿Ha sido fácil rodar sus escenas en solitario?

- Ha sido tremendamente difícil, estaba deseando ver el resultado para valorar si quedaba real, estaba preocupado. Tengo escenas con los demás, pero en la mayoría estoy controlando todo desde un hangar, yo solito. En las conversaciones que tengo por teléfono la réplica me la dan los ayudantes de producción, así que tengo que pensar que estoy hablando con los actores.

- ¿Qué referencias ha tenido en cuenta para su perfilar su personaje?

- He mamado mucho este tipo de cine, pero en este caso he intentado no tener una referencia clara, porque no quiero repetir nada que se haya hecho ya. Creo sinceramente que 'El Profesor' no es un personaje que hayamos visto antes. Tú ves otros jefes de atraco y son personas con carisma, echadas para adelante, como George Clooney en 'Ocean's Eleven'.

- ¿Se veía como líder de una banda de atracadores?

- Estoy cumpliendo un sueño. Cuando eres joven y decides hacer Arte Dramático tienes en la cabeza llegar a hacer algún día un peliculón... Y a mí el género de los atracos me ha fascinado desde siempre, eso de romper las medidas de seguridad y salir como ganadores.

«Entretenimiento puro»

- 'Vis a Vis' también fue revolucionaria, pero no terminó de encajar. ¿Esta aguantará?

- Creo que el público español está preparado para este tipo de series. Estamos escapando de esa fórmula del 'sota, caballo y rey', y creo que es muy sano.'Vis a Vis' tenía un componente más oscuro por todo el tema carcelario, y creo que 'La Casa de Papel' es más amable, más entretenimiento puro.

- ¿Qué haría usted con 300 millones de euros?

- No te voy a engañar, me haría mis viajes... Pero, estando las cosas como están, con gente que lo pasa tan mal, me quedaría con un pellizquito y con lo demás haría un esfuerzo para acoger a todos los refugiados. Y no es una vacilada.