Bertín: "Tengo un desnudo que te tiro de espaldas"

Pasen los años que pasen, Bertín Osborne sigue estando de actualidad. El cantante de rancheras y presentador de 'Mi casa es la tuya' ha visitado 'El Hormiguero' para hablar de sus próximos proyectos musicales y de paso para demostrar por qué es uno de los personajes más queridos debido a su buen sentido del humor.

Hablando de la actualidad, Pablo Motos le ha hecho referencia al gallo de Manel Navarro en 'Eurovision' el pasado sábado a lo que Bertín le ha espetado que "los gallos no salen (...) yo me he quedado mucho, pero nunca me ha salido un gallo, estaría muy nervioso". Porque el cantante sabe muy bien lo que es pasarlo tan mal encima de un escenario. Recuerda como hace un año "estaba malo y no quise suspender porque era en el Liceo de Barcelona y me pusieron un medicamento y tuve que utilizar whisky y a la cuarta canción me vine arriba".

Sin embargo, el plato fuerte ha venido cuando Pablo Motos le ha pedido que "deberías acabar el concierto con un streptease". Bertín cómico, le ha contestado que tiene "un desnudo que te tiro de espaldas, he mejorado mucho en el último año". Que los años no pasan por él aunque Motos le diga que las rodillas se empiezan a arrugar. Precisamente el presentador de 'El Hormiguero' a ese respecto ha confesado que "aquí vino un invitado que se ponía bótox en las rodillas".