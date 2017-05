'Sheldon Cooper' se casa con su novio de hace 14 años

Jim Parsons, el actor que interpreta el personaje de Sheldon Cooper se ha casado este fin de semana con el diseñador gráfico Todd Spiewak tras 14 años de novios.

La boda se celebró en Nueva York, en The Rainbow Room, un restaurante de lujo situado en la 65ª planta del edificio 30 Rockefeller Plaza. Fue una ceremonia exclusiva e íntima.

El actor, famoso por su papel en 'The Big Bang Theory', confirmó publicamente su homosexualidad en una entrevista con The New York Times en 2012, donde contó que mantenía una relación con un hombre desde hacía diez años.

En los premios Emmy, Jim Parsons dedicó el premio a su entonces novio "A mi persona favorita en el planeta, Todd Spiewak". La pareja presume de su felicidad por las redes sociales y del amor que hay entre ellos.