La terrible confesión de Risto sobre su infancia

El presentador de 'All you need is love... o no', jurado de 'Got Talent España' o el polémico publicista que ha puesto del revés del mundo de la televisión desde que apareciera en televisión hace una década sufrió bullying de pequeño. Hablamos de Risto Mejide, el implacable juez de' Operación Triunfo' que en su visita a Jesús Calleja en su programa 'Planeta Calleja'.

Risto explica que cuando era pequeño se sentía un niño diferente. “Yo he sido un niño viejo. No me gustaba jugar a la pelota, me gustaba jugar al ajedrez. Seguramente era el más pringado de la clase porque estudiaba” cuenta el publicista. De ahí que cuando pasaba su etapa escolar el propio Risto recuerde que vivió momentos difíciles porque sus compañeros le llegaban a hacer el vacío.

Para ilustrarlo, Risto Mejide relata un episodio que le supuso un cambio de mentalidad cuando apenas era un crío: “Todos los niños pasábamos por la misma estación y alguien escribió Risto Mejode. Yo llegué a casa destrozado y mi madre me dio un rotulador gordo y me dijo: Ya puedes pensar que vas a escribir mañana debajo”. Fue ahí, según reconoce Risto, cuando se dio cuenta que tenía que luchar al ver que su madre le invitaba a hacerlo.