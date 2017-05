'El Ministerio del Tiempo' no empieza este lunes, como creías

'El Ministerio del Tiempo' no va a volver este lunes a la pequeña pantalla. La ficción distópica sobre la historia de España no se estrenará el 15 de mayo tal y como se había asegurado en un principio a tenor de lo que los propios creadores de la serie han dicho. Javier Olivares, que junto con su desaparecido hermano Pablo, idearon 'El Ministerio del Tiempo', explicó via Twitter que de momento se tiene fecha de estreno.

Para despistados: el Ministerio del Tiempo NO se emite el lunes 15 de mayo. No sé cuándo será. Nosotros no decidimos estos temas. Saludos. — javier olivares (@olivares_javier) 13 de mayo de 2017

De hecho incluso la propia cuenta oficial de la serie en la misma red social confirmó lo que Javier Olivares ya adelantaba, que de momento habrá que esperar para volver a vivir las historias del Ministerio más famoso de la televisión. El propio Olivares expone que "no se sabe cuando será porque nosotros no decidimos estas fechas".

Para los que preguntáis, este lunes 15 de mayo NO emitimos el primer capítulo de la temporada. Cuando sepamos oficial la anunciaremospic.twitter.com/viq0RXRYDX — Mº del Tiempo (@MdT_TVE) 13 de mayo de 2017

El estreno de la tercera temporada de 'El Ministerio del Tiempo' es muy esperada por los seguidores de la serie. Amelia (Aura Garrido), Alonso (Nacho Fresneda) y Pacino (Hugo Silva) volverán a viajar a través de los siglos para solucionar problemas del pasado de España que pueden afectar al presente que vivimos. La serie de hecho se ha convertido en una ficción de culto en muchos sentidos ya que los propios creadores aprovechan las redes sociales para utilizar su curiosa trama para comentar sucesos que pasan actualmente.

De momento por lo tanto habrá que esperar para conocer las nuevas historias del Ministerio. Lo que ya es seguro es que en esta nueva tanda no estará Julián (Rodolfo Sancho) que ha abandonado la serie como ya hiciera durante buena parte de la segunda temporada por grabar a su vez 'Mar de plástico' en Antena 3. Sobre esta marcha aún no se sabe si tendrá retorno.