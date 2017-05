El cerrajero más futbolero de 'First Dates'

Las profesiones de quienes acuden a buscar el amor en 'First Dates' suelen dejar a los pretendientes o bien sorprendidos o bien indiferentes. Lo que no había pasado demasiado hasta este lunes es que con alguna de ellas se intentase ligar y la cosa no saliese precisamente bien. Que le pregunten a Juan José, un jerezano de 24 años que ha intentado conquistar desde el romanticismo más cómico.

El joven le ha dicho a Sandra, una pamplonesa de 22 años, que "trabajo de cerrajero para abrir la cerradura de tu corazón". Una frase tan bonita y casi propia de una novela de amor adolescente que podría parecer que con eso estaba todo hecho pero no. La mujer no se ha debido enterar muy bien de qué profesión es esa y ha provocado una situación cómica al preguntarle justo después: "¿De qué trabajas". A lo que él le ha vuelto a insistir que de cerrajero.

Pero lo cómico de la situación no ha acabado ahí. El pelo de Juan José también ha dado juego cuando ha confesado que su cresta rubia es así en honor al futbolista argentino Leo Messi. Pese a lo cual y con todo en su contra, el joven andaluz ha logrado hacer que Sandra estuviese no solo interesada por la conversación sino muy segura de quedarse con él para una segunda, tercera o cuarta cita.